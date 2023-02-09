Аюна Базаргуруева исполнила заглавную партию в опере «Аида»
В минувшие выходные бурятская оперная певица Аюна Базаргуруева исполнила в Мариинском театре в Санкт-Петербурге ведущую партию Аиды в опере «Аида» (12+).
Аюна Базаргугуева – выпускница вокального отделения колледжа искусств имени П.И. Чайковского, класс преподавателя, заслуженной артистки РФ В.Ж. Базаровой. Также закончила вокальное отделение Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, класс преподавателя, народной артистки РФ З.З. Диденко и вокальное отделение Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, класс преподавателя С.Б. Никульшина.
С 2014 года работает в государственном академическом Мариинском театре в Санкт-Петербурге. В данный момент времени Аюна Базаргуруева – солистка академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Об этом сообщает колледж искусств имени П.И. Чайковского.
Бурятская певица исполнила ведущую партию в Мариинском театре
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