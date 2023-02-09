В Бурятии похоронят погибшего на СВО 38-летнего контрактника

Его посмертно наградили орденом Мужества
В четверг, 9 февраля, в Прибайкальском районе Бурятии провожают в последний путь 38-летнего Дениса Сапунова, который погиб 28 января во время спецоперации на Украине.
Прощание с ним начнётся в селе Турунтаево в 12:00, а в 13:30 в здании местного культурно-досугового центра состоится траурный митинг, сообщили в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
7 февраля Денису Владимировичу исполнилось бы 39 лет. Он родился в 1984 году в селе Окино-Ключи. Служил по призыву в военной части в Ангарске, принимал участие в боевых действиях в Чечне. Являлся ветераном боевых действий.
В конце сентября 2022-го заключил контракт и отправился на СВО. Служил в должности водителя-химика взвода радиационной, химической биологической разведки.
Нашего погибшего земляка посмертно наградили орденом Мужества.
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