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Выплаты героям СССР и РФ планируют назначать автоматически

Выплаты героям СССР и РФ планируют назначать автоматически
Общество, 
Это касается случаев, где право на ЕДВ возникло после 1 января этого года

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в законодательство, в соответствии с которыми ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, а также членам семей погибших и умерших героев будет назначаться автоматически с даты присвоения звания.

Речь идёт о героях и членах семьи погибших и умерших героев, у которых право на ЕДВ возникло после 1 января 2023 года.

По действующему законодательству героям и членам их семей, если сами они погибли, для получения выплат нужно обращаться в фонд пенсионного и социального страхования, куда нужно предоставить заявление и все необходимые подтверждающие документы. В соответствии с поправками, сведения о присвоении звания героев будут направляться в СФР органами, представляющими президенту РФ лицо к награде. Это должно будет происходить не позднее пяти рабочих дней со дня получения им звания. Если в СФР уже есть платёжные реквизиты (например, человек получает пенсию), выплаты будут приходить по ним. В противном случае у героя или его родственников попросят заявление с реквизитами.

Также в министерстве соцзащиты Бурятии напомнили, что с 1 февраля 2023 года ежемесячные выплаты увеличились на 11,9 %.

Герои Советского Союза Герой России выплаты

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