На железной дороге в Слюдянке построен третий путь
Пропускная способность участка Слюдянка I – Слюдянка II Восточно-Сибирской железной дороги увеличена более чем на 75% за счёт строительства третьего пути. Дополнительная колея позволила снять ограничения, которые были связаны с географическими особенностями сложного и грузонапряжённого отрезка Транссиба, в том числе за счёт новой схемы организации движения.
- Новый путь позволил решить проблему возврата подталкивающих локомотивов, которые использовались для помощи тяжеловесным поездам. Это создавало эксплуатационную нагрузку на участке, поскольку осуществлялось по тем же путям, что и основное движение поездов, - сообщает пресс-служба ВСЖД.
Возврат подталкивающих локомотивов теперь производится по отдельной колее. При этом на двух основных путях свободно осуществляется движение грузовых и пассажирских поездов. За счёт новой схемы организации движения и снижения эксплуатационной нагрузки на основные пути пропускная способность участка Слюдянка I – Слюдянка II выросла более чем на 75% – со 110 до 195 пар поездов в сутки.
На байкальском участке Транссиба увеличили пропускную способность
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