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В Бурятском научном центре открылась «молодёжная» лаборатория

В Бурятском научном центре открылась «молодёжная» лаборатория
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Это лаборатория физиологически активных веществ и фитоинжиниринга

8 февраля, в День российский науки, в Бурятском научном центре СО РАН официально открыли новую лабораторию.

Лаборатория физиологически активных веществ и фитоинжиниринга была создана ещё 1 октября 2021 года в рамках нацпроекта «Наука и университеты». За это время провели ремонтные работы в помещениях, закупили необходимое оборудование, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- У нас полностью отремонтированы два лабораторных кабинета, также есть один производственный цех. В рамках госзадания закуплено необходимое оборудование, в том числе «планшетный ридер», который помогает нам проверять активности с помощью химических реакций. Это единственный такой аппарат на Дальнем Востоке по словам производителя. Также мы приобрели высокоэффективный жидкостный хроматограф, рентгеновский дифрактометр и другое общелабораторное оборудование, - рассказал руководитель лаборатории Жаргал Тыхеев.


Как отметил директор Байкальского института природопользования СО РАН Ендон Гармаев, «это абсолютно 100-процентная молодёжная лаборатория». В штате девять научных сотрудников и четыре студента профильного направления обучения, которые, возможно, в дальнейшем пополнят ряды учёных.

- Средний возраст сотрудников – 28 лет. Три кандидата наук возглавляют три направления лаборатории. Это молодые учёные, но уже имеют определённый задел, они отработали много грантов, в том числе гранты президента РФ, Российского гуманитарного научного фонда и др., - сообщил Ендон Гармаев.

Основное направление деятельности лаборатории – агробиофарм-технологии. Полученные результаты будут иметь большое практическое значение для разработки инновационных лекарственных средств. Так, в лаборатории уже разработан и готов к внедрению бальзам для профилактики и симптоматического лечения в составе комбинированной терапии гриппа, вирусных, простудных заболеваний, головной боли, ринита.


После открытия лаборатории прошло торжественное собрание научного сообщества республики. Глава Бурятии выступил с поздравительной речью.

- В первую очередь хочу всех поздравить с Днём науки! Всё движение вперёд, так или иначе, опирается на науку. В таком конкурентном мире, в котором мы сейчас живём, без неё никуда. Всё в нашем мире зависит от тех научных открытий и изысканий, которые в дальнейшем реализуются в промышленное производство и в повседневную деятельность. Это меняет качество и условия жизни, и даёт возможность двигаться вперёд и развиваться. Поэтому то, что делают учёные, оно с результатом отложено вперёд, но это бесценно. Я искренне благодарю вас за вашу работу, хочу вам сказать большое спасибо. Мы гордимся, что у нас в Республике Бурятия такой высокий научный потенциал. Отрадно, что всё больше молодых учёных активно включаются в работу, - сказал Алексей Цыденов.


Ранее Бурятия и Иркутская область инициировали и защитили проект межрегионального научно-образовательного центра «Байкал», который активно работает. В прошлом году Бурятская сельскохозяйственная академия в числе восьми вузов стала победителем конкурса академического лидерства «Приоритет-2030. Дальний Восток» с проектом «Лекарственное растениеводство» и получила соответствующее финансирование на модернизацию образования и науки. Также есть решение президента России Владимира Путина о строительстве в Улан-Удэ межвузовского кампуса. Это позволит вузам республики более активно участвовать в научном движении.

ученые

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