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«Концерту быть!»: Мэдэгма Доржиева анонсировала едва не сорвавшийся «сольник»

«Концерту быть!»: Мэдэгма Доржиева анонсировала едва не сорвавшийся «сольник»
Общество,  Фото:страница Мэдэгмы Доржиевой
Ранее бурятская певица со слезами на глазах рассказывала о стоимости аренды залов

Бурятская певица Мэдэгма Доржиева всё же проведёт сольный концерт, о котором ранее говорила, что не может себе позволить. Мероприятие пройдёт в формате творческого вечера в просторном улан-удэнском ресторане. Артистка уже начала подготовку к мероприятию.

- Я решила делать концерт, это будет в формате творческого вечера. Мы с девочками уже репетируем, уже почти завершили первый танец на один из моих супер-супер хитов. Супер-шикарная подтанцовка, - рассказал певица на своих страницах в соцсетях.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине января Мэдэгма Доржиева, рассказывая о планах на сольный концерт, расплакалась из-за огромных цен на аренду театральных залов. «Это какой-то ужас. Дерут втридорога», - рассказывала Мэдэгма со слезами на глазах. По её словам, при такой стоимости аренды зала и оборудования, стоимость билетов начиналась бы от 3500 тысяч рублей. Тогда же она говорила, что сольный концерт в таких условиях, вероятно, невозможен.

Вчера же анонсировала продажу билетов на 5 марта (возрастное ограничение 6+). Цена билета начинается от 1500 рублей.

«Сочетание качественной музыки, живого аккомпанемента рок группы, завораживающих хореографических постановок и оригинальных костюмов, мощного голоса и невероятной красоты – всё это ждёт вас на предстоящем вечере!» - говорится в анонсе.
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