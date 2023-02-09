На эту проблему обратил внимание бизнесмен из Кижинги
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев провёл выездной приём граждан в Кижингинском и Хоринском районах.
Сельчане поднимали вопросы соблюдения закона о безопасности дорожного движения, лекарственном обеспечении, об обращении с отходами животноводства, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Поводом для заявления генерального директора горно-добывающего предприятия Кижингинского района стало несогласие с действиями контрольно-надзорного органа, препятствующего осуществлению его деятельности.
Житель этого же района пожаловался на несоблюдение графика вывоза мусора региональным оператором в многоквартирных домах на территории поселения.
Мать ребёнка-инвалида из Хоринского района сообщила о несвоевременной выдаче жизненно необходимого лекарства её сыну.
Об отсутствии на сайте районной администрации информации о субъектах малого и среднего предпринимательства, о видах оказываемой им поддержки рассказал индивидуальный предприниматель из села Хоринск. Представитель бизнеса из Кижинги обратил внимание на некачественное содержание региональной дороги, наличие снежных накатов и неровностей, что увеличивает издержки при осуществлении предпринимательской деятельности, затрудняет доставку товара.
Всего принято 11 граждан. По всем обращениям исполняющий обязанности прокурора республики дал поручения об организации проверок, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Заснеженные дороги затрудняют доставку товаров в районы Бурятии
Общество, Фото:
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