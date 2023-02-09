Заместитель главбуха провела в СИЗО Улан-Удэ час финансовой грамотности

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Осуждённые получили ответы на многие вопросы



Заместитель главного бухгалтера улан-удэнского СИЗО-1 провела час финансовой грамотности для осуждённых отряда хозяйственного обслуживания.



- В рамках занятия она рассказала о необходимости погашения исковых обязательств в период отбывания наказания, в том числе добровольно, разъяснила порядок начисления заработной платы, а также разрешила вопросы по перечислению денежных средств родственникам осуждённых, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



После заместитель главного бухгалтера провела по личным вопросам. Мероприятие проводится ежемесячно.

