Осуждённые получили ответы на многие вопросы
Заместитель главного бухгалтера улан-удэнского СИЗО-1 провела час финансовой грамотности для осуждённых отряда хозяйственного обслуживания.
- В рамках занятия она рассказала о необходимости погашения исковых обязательств в период отбывания наказания, в том числе добровольно, разъяснила порядок начисления заработной платы, а также разрешила вопросы по перечислению денежных средств родственникам осуждённых, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
После заместитель главного бухгалтера провела по личным вопросам. Мероприятие проводится ежемесячно.
Заместитель главбуха провела в СИЗО Улан-Удэ час финансовой грамотности
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