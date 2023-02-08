Туристы из Москвы будут прилетать еженедельно по субботам вплоть до 25 марта
11 февраля 2023 года стартует чартерная программа туроператора FUN&SUN в Бурятию на зимний Байкал. Программа продлится до 25 марта, сообщил туристский информационный центр «Байкал».
- Вылеты будут выполняться еженедельно на крыльях авиакомпании «Уральские авиалинии» по субботам с прибытием в Улан-Удэ утром воскресенья. Всего в зимнем сезоне будет выполнено семь оборотных рейсов, - говорится в сообщении
Основная точка притяжения туристов в зимней Бурятии – байкальский лёд, бирюзовый, украшенный белыми трещинами и торосами.
Туристов привлекают в первую очередь нетронутая живописная природа Бурятии, многочисленные экотропы по заповедным местам, минеральные источники –аршаны, а также богатая и многонациональная культура региона (кухня, быт, традиции), и духовное наследие народов, проживающих в республике- православие, буддизм, шаманизм.
По мнению маркетологов Profi.Travel, благодаря гостеприимству жителей республики у Байкала, и её национальному колориту, быстро раскупаются места на чартерную туристическую программу из Москвы в Бурятию.
Чартерная программа реализуется при поддержке министерства туризма и правительства Республики Бурятия с июля 2020 года. В рамках этой программы многие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга смогли посетить зимний и летний Байкал по доступной цене.
С 11 февраля стартует чартерная программа в Бурятию на зимний Байкал
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