В пригороде Улан-Удэ заработал новый офис МФЦ







Алексей Цыденов добавил, что для удобства жителей новый офис будет работать и в субботу:



- Договорились с коллегами, что и в субботу будет работать, чтобы люди, которые рабочую неделю на работе, в выходной могли прийти и здесь все оформить.



Для приёма жителей установлено четыре окна и «гостевой» компьютер для самостоятельного получения услуг в электронном виде с доступом к Госуслугам. Посетители смогут ожидать своей очереди в комфортном зале.



Новый офис МФЦ открылся в пригородном селе Поселье Иволгинского района Бурятии. Он сможет обслуживать около 2000 обращений в месяц, сообщили в пресс-службн правительства Бурятии.Ранее в сёлах Гурульба и Поселье проводилось только выездное обслуживание специалистами МФЦ три раза в неделю. Однако этого было явно недостаточно, потому и было принято решение открыть офис в Поселье.Из республиканского бюджета было выделено 14,5 млн рублей. На эти средства возвели модульное здание площадью 85 кв.м., закупили мебель, офисную технику и фотооборудование.- Многофункциональный центр - большое удобство для жителей. В одном месте, а главное близко и доступно можно получить большую часть государственных услуг. В этом центре более 200 госуслуг - всё, что касается паспортов, водительских удостоверений, услуг ЗАГСа, регистрация недвижимости в общем, много того, что людям нужно в жизни. Это всё теперь здесь, рядом, близко, в комфортных условиях, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.