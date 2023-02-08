Юных чтецов из Бурятии приглашают на конкурс «Живая классика»

Главный приз — путёвка в международный лагерь «Артек»



В феврале в России стартовал новый сезон крупнейшего в России проекта по поддержке чтения — конкурс юных чтецов «Живая классика». Конкурс проходит уже 10 лет, каждый год в нём принимают участие школьники со всех уголков России.



- За три месяца подросткам предстоит пройти шести конкурсных этапов: от классного до суперфинала. Участникам предлагается прочитать отрывок из любимого прозаического произведения вслух публике и жюри. Главный приз — путёвку в «Артек» - получат три подростка из каждого региона, - сообщили организаторы конкурса.



Первый этап конкурса проходит с 1 по 15 февраля. Участникам нужно успеть до 15 февраля зарегистрироваться и сообщить об этом своему учителю-куратору. Для того, чтобы лучше подготовиться к конкурсу, для участников записали видеокурс по актерскому мастерству. А приложение по выбору книг «Живая классика» — поможет школьникам найти то самое произведение для выступления – сообщается на сайте конкурса.



В этом году у подростков будет больше возможности познакомиться с известными писателями и журналистами. Впервые «Живая классика» запускает литературные клубы онлайн. Подростки также смогут поучаствовать в бесплатных мастер-классах от педагогов ведущих театральных вузов страны.



Соревноваться в чтении смогут и учителя. В 2022 году, впервые в истории конкурса, появилась и номинация для педагогов.



Зарегистрироваться на конкурс можно на официальном сайте конкурса https://youngreaders.ru/





Возрастное ограничение 12+

