Они достались представителям улан-удэнских школ №7 и №38
В Улан-Удэ директор школы №7 Светлана Очирова, директор школы №38 Валентина Турунхаева и замдиректора по научно-методической работе школы №7 Лариса Гармаева получили государственные премии Республики Бурятия.
- Они получили из рук главы Бурятии заслуженные, почётные награды в области образования! От всей души поздравляем наших лауреатов! – поделился в своём Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.
Коллективы данных школ успешно реализовали за последние три года проект единого сетевого дистанционного образовательного кластера. Учителя вели и продолжают вести дистанционное обучение по подготовке к сдаче ЕГЭ для учеников и педагогов школ Кяхтинского, Окинского, Закаменского, Прибайкальского районов.
Директора двух улан-удэнских школ получили госпремии
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