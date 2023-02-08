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Директора двух улан-удэнских школ получили госпремии

Директора двух улан-удэнских школ получили госпремии
Общество,  Фото:телеграм-канал Игоря Шутенкова
Они достались представителям улан-удэнских школ №7 и №38

В Улан-Удэ директор школы №7 Светлана Очирова, директор школы №38 Валентина Турунхаева и замдиректора по научно-методической работе школы №7 Лариса Гармаева получили государственные премии Республики Бурятия.

- Они получили из рук главы Бурятии заслуженные, почётные награды в области образования! От всей души поздравляем наших лауреатов! – поделился в своём Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Коллективы данных школ успешно реализовали за последние три года проект единого сетевого дистанционного образовательного кластера. Учителя вели и продолжают вести дистанционное обучение по подготовке к сдаче ЕГЭ для учеников и педагогов школ Кяхтинского, Окинского, Закаменского, Прибайкальского районов.
школы директор

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