Директора двух улан-удэнских школ получили госпремии

Общество, Фото: телеграм-канал Игоря Шутенкова

Они достались представителям улан-удэнских школ №7 и №38



В Улан-Удэ директор школы №7 Светлана Очирова, директор школы №38 Валентина Турунхаева и замдиректора по научно-методической работе школы №7 Лариса Гармаева получили государственные премии Республики Бурятия.



- Они получили из рук главы Бурятии заслуженные, почётные награды в области образования! От всей души поздравляем наших лауреатов! – поделился в своём Telegram-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Коллективы данных школ успешно реализовали за последние три года проект единого сетевого дистанционного образовательного кластера. Учителя вели и продолжают вести дистанционное обучение по подготовке к сдаче ЕГЭ для учеников и педагогов школ Кяхтинского, Окинского, Закаменского, Прибайкальского районов.

