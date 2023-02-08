Они намерены потратить на празднование до пяти тысяч рублей
Большая часть россиян не собираются праздновать День влюбленных, который традиционно отмечается 14 февраля. А многие из тех, кто всё-таки планирует вручить подарок своей половинке, заложили на эти цели не более 5 тысяч рублей,- сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование одного из российских банков.
Большинство россиян (59%) не придают значения Дню святого Валентина. При этом 41% все же планируют поздравлять вторую половинку.
Половина опрошенных (48%) считают, что «лучший подарок - это я». Запоминающийся романтичный презент дарят 26% респондентов, а 13% - украшения. Остальные 12% предпочитают деньги или предоплаченные карты. Однако 66% опрошенных желают получить деньги, 18% - подарочный сертификат, а 16% не откажутся от цветов.
- Судя по результатам опроса, большинство опрошенных (42%) готовы потратить на подарок от 1000 до 5000 рублей. При этом 21% респондентов укладываются в сумму, не превышающую 1000 рублей. Более серьезные подарки любимым, на сумму свыше 5000 рублей, дарят 36% опрошенных, - отмечает РИА Новости.
Россияне рассказали, сколько планируют потратить на День Святого Валентина
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