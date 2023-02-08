Россияне рассказали, сколько планируют потратить на День Святого Валентина

Они намерены потратить на празднование до пяти тысяч рублей



Большая часть россиян не собираются праздновать День влюбленных, который традиционно отмечается 14 февраля. А многие из тех, кто всё-таки планирует вручить подарок своей половинке, заложили на эти цели не более 5 тысяч рублей,- сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование одного из российских банков.



Большинство россиян (59%) не придают значения Дню святого Валентина. При этом 41% все же планируют поздравлять вторую половинку.



Половина опрошенных (48%) считают, что «лучший подарок - это я». Запоминающийся романтичный презент дарят 26% респондентов, а 13% - украшения. Остальные 12% предпочитают деньги или предоплаченные карты. Однако 66% опрошенных желают получить деньги, 18% - подарочный сертификат, а 16% не откажутся от цветов.



- Судя по результатам опроса, большинство опрошенных (42%) готовы потратить на подарок от 1000 до 5000 рублей. При этом 21% респондентов укладываются в сумму, не превышающую 1000 рублей. Более серьезные подарки любимым, на сумму свыше 5000 рублей, дарят 36% опрошенных, - отмечает РИА Новости.



