08 февраля

07 февраля

Популярное

В нацпарке в Бурятии готовятся к сезону лесных пожаров

В нацпарке в Бурятии готовятся к сезону лесных пожаров
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Подписан соответствующий приказ

В Тункинском национальном парке в Бурятии началась подготовка к пожароопасному сезону. Соответствующий приказ подписал директор национального парка Баир Байминов. Ответственные отделы должны провести комплекс мероприятий и обеспечить готовность к борьбе с лесными пожарами, с учётом прошлогодних сезонов.

Согласно приказу, в готовность приведут весь имеющийся транспорт, а также инвентарь.

- Сотрудники, привлекаемые на тушение лесных пожаров, будут застрахованы, пройдут обучение, медицинский осмотр, получат профилактическую прививку от клещевого энцефалита. Также им будет выдана специальная одежда, в соответствии с установленными нормами ношения, - сообщили в нацпарке.

Отдел науки и экологического просвещения совместно с оперативной группой и отделом охраны животного мира проведёт предупредительно-разъяснительную работу с туристами.

Местных жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности. В пожароопасный сезон недопустимо выжигать сухую траву, разводить костры, оставлять в лесу легко возгораемые материалы.

национальный парк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Шаманы из Бурятии вновь помолятся за благополучие населения
Шаманы из Бурятии вновь помолятся за благополучие населения
Общество, 08.02.2023
Представители «Тэнгэри» попросят о нём богов
В Бурятии сельский дом культуры обретёт «вторую жизнь»
В Бурятии сельский дом культуры обретёт «вторую жизнь»
Общество, 08.02.2023
На ремонт выделено почти 10 млн рублей
Директора двух улан-удэнских школ получили госпремии
Директора двух улан-удэнских школ получили госпремии
Общество, 08.02.2023
Они достались представителям улан-удэнских школ №7 и №38
Россияне рассказали, сколько планируют потратить на День Святого Валентина
Россияне рассказали, сколько планируют потратить на День Святого Валентина
Общество, 08.02.2023
Они намерены потратить на празднование до пяти тысяч рублей
«Никому не нужные мученики»: В Бурятии два десятка сёл боятся остаться без поликлиники
«Никому не нужные мученики»: В Бурятии два десятка сёл боятся остаться без поликлиники
Общество, 08.02.2023
Однако в Минздраве уверяют, что закрывать её никто не собирается
Бурятская оперная дива Ольга Жигмитова займётся отбором новых талантов
Бурятская оперная дива Ольга Жигмитова займётся отбором новых талантов
Общество, 08.02.2023
Она вошла в состав жюри всероссийского конкурса «Новые огни»
В Бурятии оказалось более тысячи учёных
В Бурятии оказалось более тысячи учёных
Общество, 08.02.2023
Свыше половины из них посвятили себя естественным наукам
В Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд
В Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд
Общество, 08.02.2023
Он состоится в четверг, 9 февраля
В Улан-Удэ будущие артисты балета выступят на большой сцене
В Улан-Удэ будущие артисты балета выступят на большой сцене
Общество, 08.02.2023
Концерт «Зажги свою звезду!» состоится 28 февраля в Бурятском оперном театре
Жители отдалённого района Бурятии займутся валянием зайцев
Жители отдалённого района Бурятии займутся валянием зайцев
Общество, 08.02.2023
Окинцам предлагают собственноручно изготовить символ 2023 года
Раненых на СВО военных свозили на Байкал
Раненых на СВО военных свозили на Байкал
Общество, 08.02.2023
После выздоровления они твёрдо решили вернуться на спецоперацию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^