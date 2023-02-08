В нацпарке в Бурятии готовятся к сезону лесных пожаров

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Подписан соответствующий приказ



В Тункинском национальном парке в Бурятии началась подготовка к пожароопасному сезону. Соответствующий приказ подписал директор национального парка Баир Байминов. Ответственные отделы должны провести комплекс мероприятий и обеспечить готовность к борьбе с лесными пожарами, с учётом прошлогодних сезонов.



Согласно приказу, в готовность приведут весь имеющийся транспорт, а также инвентарь.



- Сотрудники, привлекаемые на тушение лесных пожаров, будут застрахованы, пройдут обучение, медицинский осмотр, получат профилактическую прививку от клещевого энцефалита. Также им будет выдана специальная одежда, в соответствии с установленными нормами ношения, - сообщили в нацпарке.



Отдел науки и экологического просвещения совместно с оперативной группой и отделом охраны животного мира проведёт предупредительно-разъяснительную работу с туристами.



Местных жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности. В пожароопасный сезон недопустимо выжигать сухую траву, разводить костры, оставлять в лесу легко возгораемые материалы.



