Подписан соответствующий приказ
В Тункинском национальном парке в Бурятии началась подготовка к пожароопасному сезону. Соответствующий приказ подписал директор национального парка Баир Байминов. Ответственные отделы должны провести комплекс мероприятий и обеспечить готовность к борьбе с лесными пожарами, с учётом прошлогодних сезонов.
Согласно приказу, в готовность приведут весь имеющийся транспорт, а также инвентарь.
- Сотрудники, привлекаемые на тушение лесных пожаров, будут застрахованы, пройдут обучение, медицинский осмотр, получат профилактическую прививку от клещевого энцефалита. Также им будет выдана специальная одежда, в соответствии с установленными нормами ношения, - сообщили в нацпарке.
Отдел науки и экологического просвещения совместно с оперативной группой и отделом охраны животного мира проведёт предупредительно-разъяснительную работу с туристами.
Местных жителей призывают соблюдать правила пожарной безопасности. В пожароопасный сезон недопустимо выжигать сухую траву, разводить костры, оставлять в лесу легко возгораемые материалы.
В нацпарке в Бурятии готовятся к сезону лесных пожаров
Общество, Фото:
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