Шаманы из Бурятии вновь помолятся за благополучие населения

Представители «Тэнгэри» попросят о нём богов
В это воскресенье, 12 февраля, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ устроят еженедельный молебен «Арын 13 Ноёд» (тринадцать северных ноёнов). Он направлен на гармонию и благополучие населения. Как пояснили в МРОШ, культ 13 северных нойонов – один из основных в бурятском шаманизме.
Верующим предлагают принести для подношения божествам молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло и синий хадак. С собой нужно взять списки с именами близких, указав ФИО, дату рождения и свой род. Шаманы также ежедневно молятся и за жителей республики, находящихся на спецоперации Украине.
Представители «Тэнгэри» попросят о нём богов
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