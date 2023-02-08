В Улан-Удэ гостит выставка «Полёт чайного листка»

Жителям столицы Бурятии показали экспонаты исторического комплекса «Казачья изба»



В Улан-Удэ показали экспонаты исторического комплекса «Казачья изба» посёлка Селендума Селенгинского района Бурятии. В читальном зале центральной городской библиотеки с 6 по 10 февраля проходит выставка «Полёт чайного листка».



Посетители выставки смогут узнать не только интересные факты об истории Чайного пути, но и посмотреть фотографии, приказы и донесения из государственного архива РБ, книги о Забайкальском казачьем войске.



Выставка была презентована на встрече «Истоки казачества Бурятии» в рамках празднования столетия Республики Бурятия. Участники мероприятия рассказали об истории казачества региона, основании казачьих полков и их роли в охране восточных рубежей России. Об этом сообщает пресс-служба ЦБС Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 12+.

