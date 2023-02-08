В «Что? Где? Когда?» посоревнуются преподаватели вуза
9 февраля в Улан-Удэ состоится интеллектуальная битва «Что? Где? Когда?» (12+) по мотивам известной телепередачи. Игра состоится в 17:00 в литературно-музыкальной гостиной национальной библиотеки республики.
Участниками игры станут преподаватели Бурятского государственного университета. Желающих приглашают поддержать команды «Горожане» и «Серебро», сообщает пресс-служба библиотеки.
По информации пресс-службы городского дворца детского (юношеского) творчества, 27 января в Улан-Удэ прошёл IV этап школьной лиги «Что? Где? Когда?». На очередных играх встретились 14 команд самых умных школьников города.
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ проведут интеллектуальную битву
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