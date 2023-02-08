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В Бурятии назвали самые популярные районы для строительства домов

В Бурятии назвали самые популярные районы для строительства домов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Активнее всего их возводят в Иволгинском и Тарбагатайском

В ушедшем 2022 году в Бурятии ввели в эксплуатацию 2571 жилой дом (3401 квартиру) общей площадью в 291 800 квадратных метров. Это на 4,4% больше по сравнению с 2021-ым, сообщили в пресс-службе Бурятстата.

За счёт собственных и заёмных средств жители республики возвели частные дома общей площадью в 250 400 «квадратов» – 85,8% от общего объёма сданного жилья. Почти пятая часть построек (52 200 квадратных метров) находится на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства – в СНТ и ДНТ.

Основная доля (46,6 %) введённого в республике жилья приходится на Улан-Удэ. Среди районов лидируют пригородные Иволгинский (14,6%) и Тарбагатайский (6,9%), а также Кабанский (5,3%), Заиграевский (5,2%), Прибайкальский (3,4%) и Северобайкальск (2,4 %).

строительство жилье Бурятстат

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