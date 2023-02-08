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Чита примет чемпионат и первенство ДФО по тайскому боксу

Чита примет чемпионат и первенство ДФО по тайскому боксу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В соревнованиях примут участие порядка 250 бойцов

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тайскому боксу пройдёт с 17 по 19 февраля в Чите. В соревнованиях примут участие сильнейшие бойцы из Бурятии, Амурской области, Сахалинской области, Приморского и Забайкальского краёв.

- Наша цель – отобрать сильнейших на чемпионат и первенство России. Чемпионат России уже состоится 14 марта в Магнитогорске, - рассказал председатель федерации по тайскому боксу Забайкальского края Рустам Байраков.

Местом проведения станет дворец молодёжи «Мегаполис». Открытие состоится 17 февраля, в 12:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение: 6+
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