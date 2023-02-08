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В России расширили возможности получения сертификата на жильё молодыми учёными

В России расширили возможности получения сертификата на жильё молодыми учёными
Общество,  Фото:pixabay.com
Средний размер выплаты составит около 3,5 млн рублей

Действующая программа для молодых учёных, в рамках которой они могут получить государственные сертификаты на приобретение жилья, теперь доступна не только для научных, но и для научно-педагогических работников научных организаций и вузов вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

До сих пор на получение таких сертификатов могли претендовать только молодые учёные из научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки.

Остальные условия программы остались прежними.

Молодой учёный может получить жилищный сертификат, если:

- его возраст не превышает 35 лет (для кандидатов наук) или 40 лет (для докторов наук);
- он занимается научной или научно-педагогической деятельностью не менее 5 лет;
- он признан научной (образовательной) организацией нуждающимся в получении социальной выплаты на приобретение жилья.

Прогнозируется, что в 2023 году на сертификаты будут претендовать 3,4 тысячи человек. При этом средний размер выплаты составит около 3,5 млн рублей.

- Такое решение даст возможность талантливым исследователям и сотрудникам педагогических, медицинских, культурных и других вузов и НИИ скорее решить жилищные вопросы, сконцентрироваться на прорывных проектах и внести существенный вклад в развитие отечественной науки, - отмечает пресс-служба правительства России.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2022 году в программу по предоставлению жилищных сертификатов попали пятеро представителей Бурятии.

ученые жилье

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