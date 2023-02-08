08 февраля

07 февраля

Популярное

«Нас мало, но мы в тельняшках!»: Цирк Бурятии подвёл итоги года

«Нас мало, но мы в тельняшках!»: Цирк Бурятии подвёл итоги года
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В цирке трудятся менее 40-ка человек

Государственный цирк Бурятии подвёл итоги работы за прошедший год и ставит перед собой новые задачи на 2023-й. «Нас мало, но мы в тельняшках!» – с гордостью и некоторым трепетом говорят про себя артисты Бурятского цирка. Да, в небольшом коллективе работают всего 37 человек, из них 24 – это артисты. Кстати сказать, в аналогичном Якутском цирке работает 200 артистов.

Бурятский цирк относительно молодой. Ему всего лишь 23 года, он был образован 10 ноября 2000 года. У истоков его создания стоял народный артист России Майдари Хайдапович Жапхандаев, «человек-глыба» в сфере культуры и искусства. За эти два десятилетия утекло много воды, но самое главное, что удалось коллективу - остаться не просто на плаву, но создать имя и репутацию. Города и страны, гастроли, встречи, выступления на фестивалях и мероприятиях самого разного уровня - только в постоянном движении и развитии может проживать свою жизнь такой трудоспособный коллектив.

- Хочу поблагодарить Государственный цирк Бурятии от имени министерства культуры за этот наполненный, одухотворённый, плодотворный 2022 год. Несмотря на сложные условия, в которых вы сейчас работаете, цирк Бурятии был, остаётся и будет уникальным, ярчайшим художественным явлением нашей республики. Это не только мнение нашего министерства культуры, но это признано всем цирковым сообществом России. Вы вышли на совершенно новый уровень: языком цирка рассказываете людям о самых главных понятиях для человека, - сказала на отчётном собрании начальник отдела искусств, народного творчества и образования министерства культуры Бурятии Наталья Попова.

Сегодня артисты выступают в основных классических цирковых жанрах. Здесь нет необычных бородатых женщин и животных, но есть свои неповторимые акробаты-вольтижёры, воздушные гимнасты, игры со скакалками, игра с обручами, клоунада, жонглирование, гуттаперчевые девочки - «каучук».

Самоидентичность с каждым годом у Бурятского цирка проявляется все больше, растёт его творческая копилка цирковых представлений, спектаклей и фестивалей. Ежегодная афиша включает постановки, рассчитанные на разную зрительскую аудиторию, но предпочтение отдаётся детям: именно они являются основными зрителями.

Что было

2022 год, несмотря на многие объективные сложности, смог не разочаровать зрителя Бурятского цирка.

Многое создавалось и показывалось. Программы «В гостях у цирка» (0+), «Полчаса на чудеса» (0+), «Круто и Точка» (12+) встречали и провожали под искренние эмоции детей и взрослых, а этношоу «9 ветвей» (0+) с большим интересом смотрели в онлайн. Эта программа была отобрана российский стриминговым сервисом «ОККО», размещена на платформе и доступна к просмотру.

Но Бурятский цирк не ограничивается лишь цирковыми рамками, он все чаще начинает «миксовать». Ярким тому подтверждением стало новое цирковое шоу «Тайна пяти стихий» (0+). Здесь удачно переплелись и балет, и драматургия, и хореография, и актёрское мастерство, и цифровые технологии, в том числе костюмы, созданные с помощью новомодных нейросетей.

Тёплыми были встречи со зрителями и за пределами Бурятии. Свой талант и мастерство цирковые показали хабаровской и забайкальской аудиториям, торжественно открыли год 100-летия республики Санкт-Петербурге. Всего более 30 тысяч зрителей в 2022 году посмотрели представления цирка Бурятии.

В начале октября министр культуры Бурятии Соелма Дагаева проинформировала о новых кадровых решениях в учреждениях культуры. В ряду назначений не осталось незамеченным поступление на должность нового художественного руководителя Государственного цирка Бурятии балетмейстера-хореографа Алдара Кынзыбеева, сменившего на этом посту Туяну Догданову.

Одним из значимых событий для Бурятского цирка стал приезд в Улан-Удэ Народного артиста России, генерального директора Большого Московского государственного цирка, члена Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Эдгарда Запашного в августе прошлого года. Уважаемый гость посетил пластический цирковой спектакль «Zam-Life» (12+) в ФСК, а самое главное, встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, где обсудил вопрос возможного строительства здания для цирка Бурятии, а также дальнейшее развитие циркового дела на Дальнем Востоке.

Что будет

Проблему отсутствия своего специализированного здания, а также другие вопросы развития циркового дела в Бурятии будут обсуждать в самое ближайшее время на Совете по культуре и искусству при главе республики. Подготовка к нему уже началась.

Что же касается выступлений и гастролей в 2023 году, то в середине феврале, 14 и 15 февраля жители и гости бурятской столицы снова увидят новое цирковое шоу «Тайна пяти стихий» (0+). Помимо «домашних» выступлений в Улан-Удэ и районах республики, в апреле цирк направится к старым добрым друзьям в Хабаровск, а в сентябре цирковым Бурятии будут рукоплескать в Казани.

Помимо основной цирковой деятельности, коллектив охотно идёт на диалог с другими учреждениями культуры Бурятии и уже в рамках коллаборации обсуждаются будущие совместные проекты. Также цирк будет участвовать в новом всероссийском проекте «Школьный театр», где те или иные учреждения культуры будут брать «культурное шефство и наставничество» над конкретной школой. Предварительно сегодня идёт речь о наставничестве цирка над школами № 63 и прогимназией № 108 в Улан-Удэ.

Сегодня у руля бурятской цирковой семьи стоит Наталья Борисова, руководитель упёртый и неунывающий.

- По сути, мы остались единственным Государственным цирком во всём монгольском мире. Больше нет такого уникального коллектива: ни в Калмыкии, ни в Забайкальском крае, ни в Иркутском области и даже в Монголии, сопредельном нашем государстве, нет государственной труппы. Поэтому, есть все шансы, чтобы мы стали супердоходным и более рентабельным коллективом и обратить внимание на цирк с экономической точки зрения и если у нас будут условия - мы готовы работать и создавать интересные продукты, чтобы и далее прославлять нашу республику, быть флагманом бурятской культуры, - с надеждой резюмирует Наталья Владимировна.

В завершение совещания, лучшие артисты труппы были награждены Благодарственными письмами за отличную работу.


цирк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии оказалось более тысячи учёных
В Бурятии оказалось более тысячи учёных
Общество, 08.02.2023
Свыше половины из них посвятили себя естественным наукам
В Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд
В Улан-Удэ пройдёт очередной «собачий» рейд
Общество, 08.02.2023
Он состоится в четверг, 9 февраля
В Улан-Удэ будущие артисты балета выступят на большой сцене
В Улан-Удэ будущие артисты балета выступят на большой сцене
Общество, 08.02.2023
Концерт «Зажги свою звезду!» состоится 28 февраля в Бурятском оперном театре
Жители отдалённого района Бурятии займутся валянием зайцев
Жители отдалённого района Бурятии займутся валянием зайцев
Общество, 08.02.2023
Окинцам предлагают собственноручно изготовить символ 2023 года
Раненых на СВО военных свозили на Байкал
Раненых на СВО военных свозили на Байкал
Общество, 08.02.2023
После выздоровления они твёрдо решили вернуться на спецоперацию
Дети в Бурятии мастерят оригинальные кормушки для птиц
Дети в Бурятии мастерят оригинальные кормушки для птиц
Общество, 08.02.2023
В Муйском районе прошёл конкурс на лучшую кормушку
14 тысяч девятиклассников в Бурятии сдают итоговое собеседование по русскому языку
14 тысяч девятиклассников в Бурятии сдают итоговое собеседование по русскому языку
Общество, 08.02.2023
Это допуск к сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ)

Школьники Бурятии могут выиграть путёвку в «Орлёнок»
Школьники Бурятии могут выиграть путёвку в «Орлёнок»
Общество, 08.02.2023
К участию в конкурсе приглашаются подростки в возрасте до 16 лет
Из канализации в столице Бурятии достали более десяти кубов мусора
Из канализации в столице Бурятии достали более десяти кубов мусора
Общество, 08.02.2023
Улан-удэнцы выбрасывают в унитазы салфетки и остатки строительных смесей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^