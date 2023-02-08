«Нас мало, но мы в тельняшках!»: Цирк Бурятии подвёл итоги года

В цирке трудятся менее 40-ка человек
Государственный цирк Бурятии подвёл итоги работы за прошедший год и ставит перед собой новые задачи на 2023-й. «Нас мало, но мы в тельняшках!» – с гордостью и некоторым трепетом говорят про себя артисты Бурятского цирка. Да, в небольшом коллективе работают всего 37 человек, из них 24 – это артисты. Кстати сказать, в аналогичном Якутском цирке работает 200 артистов.
Бурятский цирк относительно молодой. Ему всего лишь 23 года, он был образован 10 ноября 2000 года. У истоков его создания стоял народный артист России Майдари Хайдапович Жапхандаев, «человек-глыба» в сфере культуры и искусства. За эти два десятилетия утекло много воды, но самое главное, что удалось коллективу - остаться не просто на плаву, но создать имя и репутацию. Города и страны, гастроли, встречи, выступления на фестивалях и мероприятиях самого разного уровня - только в постоянном движении и развитии может проживать свою жизнь такой трудоспособный коллектив.
- Хочу поблагодарить Государственный цирк Бурятии от имени министерства культуры за этот наполненный, одухотворённый, плодотворный 2022 год. Несмотря на сложные условия, в которых вы сейчас работаете, цирк Бурятии был, остаётся и будет уникальным, ярчайшим художественным явлением нашей республики. Это не только мнение нашего министерства культуры, но это признано всем цирковым сообществом России. Вы вышли на совершенно новый уровень: языком цирка рассказываете людям о самых главных понятиях для человека, - сказала на отчётном собрании начальник отдела искусств, народного творчества и образования министерства культуры Бурятии Наталья Попова.
Сегодня артисты выступают в основных классических цирковых жанрах. Здесь нет необычных бородатых женщин и животных, но есть свои неповторимые акробаты-вольтижёры, воздушные гимнасты, игры со скакалками, игра с обручами, клоунада, жонглирование, гуттаперчевые девочки - «каучук».
Самоидентичность с каждым годом у Бурятского цирка проявляется все больше, растёт его творческая копилка цирковых представлений, спектаклей и фестивалей. Ежегодная афиша включает постановки, рассчитанные на разную зрительскую аудиторию, но предпочтение отдаётся детям: именно они являются основными зрителями.
Что было
2022 год, несмотря на многие объективные сложности, смог не разочаровать зрителя Бурятского цирка.
Многое создавалось и показывалось. Программы «В гостях у цирка» (0+), «Полчаса на чудеса» (0+), «Круто и Точка» (12+) встречали и провожали под искренние эмоции детей и взрослых, а этношоу «9 ветвей» (0+) с большим интересом смотрели в онлайн. Эта программа была отобрана российский стриминговым сервисом «ОККО», размещена на платформе и доступна к просмотру.
Но Бурятский цирк не ограничивается лишь цирковыми рамками, он все чаще начинает «миксовать». Ярким тому подтверждением стало новое цирковое шоу «Тайна пяти стихий» (0+). Здесь удачно переплелись и балет, и драматургия, и хореография, и актёрское мастерство, и цифровые технологии, в том числе костюмы, созданные с помощью новомодных нейросетей.
Тёплыми были встречи со зрителями и за пределами Бурятии. Свой талант и мастерство цирковые показали хабаровской и забайкальской аудиториям, торжественно открыли год 100-летия республики Санкт-Петербурге. Всего более 30 тысяч зрителей в 2022 году посмотрели представления цирка Бурятии.
В начале октября министр культуры Бурятии Соелма Дагаева проинформировала о новых кадровых решениях в учреждениях культуры. В ряду назначений не осталось незамеченным поступление на должность нового художественного руководителя Государственного цирка Бурятии балетмейстера-хореографа Алдара Кынзыбеева, сменившего на этом посту Туяну Догданову.
Одним из значимых событий для Бурятского цирка стал приезд в Улан-Удэ Народного артиста России, генерального директора Большого Московского государственного цирка, члена Совета при Президенте РФ по культуре и искусству Эдгарда Запашного в августе прошлого года. Уважаемый гость посетил пластический цирковой спектакль «Zam-Life» (12+) в ФСК, а самое главное, встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, где обсудил вопрос возможного строительства здания для цирка Бурятии, а также дальнейшее развитие циркового дела на Дальнем Востоке.
Что будет
Проблему отсутствия своего специализированного здания, а также другие вопросы развития циркового дела в Бурятии будут обсуждать в самое ближайшее время на Совете по культуре и искусству при главе республики. Подготовка к нему уже началась.
Что же касается выступлений и гастролей в 2023 году, то в середине феврале, 14 и 15 февраля жители и гости бурятской столицы снова увидят новое цирковое шоу «Тайна пяти стихий» (0+). Помимо «домашних» выступлений в Улан-Удэ и районах республики, в апреле цирк направится к старым добрым друзьям в Хабаровск, а в сентябре цирковым Бурятии будут рукоплескать в Казани.
Помимо основной цирковой деятельности, коллектив охотно идёт на диалог с другими учреждениями культуры Бурятии и уже в рамках коллаборации обсуждаются будущие совместные проекты. Также цирк будет участвовать в новом всероссийском проекте «Школьный театр», где те или иные учреждения культуры будут брать «культурное шефство и наставничество» над конкретной школой. Предварительно сегодня идёт речь о наставничестве цирка над школами № 63 и прогимназией № 108 в Улан-Удэ.
Сегодня у руля бурятской цирковой семьи стоит Наталья Борисова, руководитель упёртый и неунывающий.
- По сути, мы остались единственным Государственным цирком во всём монгольском мире. Больше нет такого уникального коллектива: ни в Калмыкии, ни в Забайкальском крае, ни в Иркутском области и даже в Монголии, сопредельном нашем государстве, нет государственной труппы. Поэтому, есть все шансы, чтобы мы стали супердоходным и более рентабельным коллективом и обратить внимание на цирк с экономической точки зрения и если у нас будут условия - мы готовы работать и создавать интересные продукты, чтобы и далее прославлять нашу республику, быть флагманом бурятской культуры, - с надеждой резюмирует Наталья Владимировна.
В завершение совещания, лучшие артисты труппы были награждены Благодарственными письмами за отличную работу.
«Нас мало, но мы в тельняшках!»: Цирк Бурятии подвёл итоги года
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