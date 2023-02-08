Подведены итоги муниципального этапа соревнований среди школьников
С 1 по 6 февраля в столице Бурятии прошёл муниципальный этап всероссийских соревнований по волейболу среди команд общеобразовательных организаций «Серебряный мяч»-в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу».
По результатам игр победителями стали: в Октябрьском районе – команда юношей Бурятской гимназии №29 и команда девушек школы №50.В Советском районе – юноши школы №8 и девушки школы №44; в Железнодорожном районе – юноши школы №42 и девушки гимназии №14. Данные команды представят Улан-Удэ на республиканских соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В районах Улан-Удэ определили чемпионов по волейболу
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