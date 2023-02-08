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В Агинском округе рассказали о программе празднования Сагаалгана

В Агинском округе рассказали о программе празднования Сагаалгана
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Главной площадкой праздника станет посёлок Могойтуй

21 февраля в Агинском Бурятском округе, по традиции, праздник Белого месяца откроет молебен и ритуальные подношения на буддийском комплексе ступы «Юндэн Шодон».

В этом году главное окружное событие Сагаалгана пройдёт в посёлке Могойтуй. Здесь в этнофестивале «Моя семья – моё богатство» (6+) примут участие делегации окружного центра, муниципальных районов округа и Забайкалья. В рамках мероприятия делегации представят национальную кухню народов края, концертные номера и праздничные поздравления. И, конечно, команды от делегаций ещё померятся силами в бурятской эстафете «Сагаалганай мурысөөн», которая завершится состязанием «Урга таталга».

Одновременно на площади посёлка Могойтуй развернутся презентационные площадки с бурятской традиционной юртой, выставкой-ярмаркой продукции народных умельцев «Уран зам» и «Морин эрдэни», книг «Буряадаар уншая»и продукции фермерских хозяйств (0+).

Гостей праздника ожидает народное чаепитие, народные игры «hээр шаалган», «Шагай наадан» и «Тэбэг сохилго» (0+). Завершением праздничного дня станет «Гранд ёхор» (0+). Также украшением праздника станет театрализованное представление от театра «Амар сайн» и центра развития бурятской культуры Забайкальского края (6+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

Агинский Бурятский округ Сагаалган Праздники

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