Главной площадкой праздника станет посёлок Могойтуй
21 февраля в Агинском Бурятском округе, по традиции, праздник Белого месяца откроет молебен и ритуальные подношения на буддийском комплексе ступы «Юндэн Шодон».
В этом году главное окружное событие Сагаалгана пройдёт в посёлке Могойтуй. Здесь в этнофестивале «Моя семья – моё богатство» (6+) примут участие делегации окружного центра, муниципальных районов округа и Забайкалья. В рамках мероприятия делегации представят национальную кухню народов края, концертные номера и праздничные поздравления. И, конечно, команды от делегаций ещё померятся силами в бурятской эстафете «Сагаалганай мурысөөн», которая завершится состязанием «Урга таталга».
Одновременно на площади посёлка Могойтуй развернутся презентационные площадки с бурятской традиционной юртой, выставкой-ярмаркой продукции народных умельцев «Уран зам» и «Морин эрдэни», книг «Буряадаар уншая»и продукции фермерских хозяйств (0+).
Гостей праздника ожидает народное чаепитие, народные игры «hээр шаалган», «Шагай наадан» и «Тэбэг сохилго» (0+). Завершением праздничного дня станет «Гранд ёхор» (0+). Также украшением праздника станет театрализованное представление от театра «Амар сайн» и центра развития бурятской культуры Забайкальского края (6+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
В Агинском округе рассказали о программе празднования Сагаалгана
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Строящийся монастырь в столице республики станет крупнейшим в России
В «Что? Где? Когда?» посоревнуются преподаватели вуза
В Чите ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ
Средства направят на реализацию проектов в 6 городах региона
Он сможет обслуживать около 2000 обращений в месяц
Подведены итоги муниципального этапа соревнований среди школьников
Спасённый питомец ждёт в части своего нового хозяина
Команда вуза республики заняла третье место на «Кубке Мегаполиса»
Юбилей отпраздновала Надежда Соседова
Конкурс выиграла компания из Иркутска
На животных хотят наносить светоотражающую краску, чтобы их лучше было видно в темноте
Родители заявили, что на её уроках школьники мочатся прямо в штаны
На льду становые трещины, торосы, лёд всё время движется
Главный приз — путёвка в международный лагерь «Артек»
Праздник был учреждён в 1999 году