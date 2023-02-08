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В Бурятии оказалось более тысячи учёных

В Бурятии оказалось более тысячи учёных
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Свыше половины из них посвятили себя естественным наукам

В Бурятии насчитывается свыше тысячи учёных – людей, которые занимаются научной и исследовательской деятельностью. Об этом рассказали в Бурятстате. В ведомстве подготовили любопытную статистику ко Дню российской науки, который отмечается каждый год 8 февраля.

По данным на 2021 год, основная часть научных сотрудников РБ (61%) – это исследователи в области естественных наук. Далее идут представители гуманитарных (18%) и сельскохозяйственных (11%). За последние два года молодых учёных (в возрасте до 29 лет) в республике стало больше на 14,3%.

В Бурятстате напомнили, что на базе Байкальского института природопользования СО РАН и Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова появилась молодёжная лаборатория физиологически активных веществ и фитоинжиниринга. Её создали в рамках национального проекта «Наука и университеты». Лабораторные исследования, которые там проводятся, связаны с обеспечением национальной биофармбезопасности населения РФ.

ученые наука

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