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Жительницу севера Бурятии поздравили с 90-летием

Жительницу севера Бурятии поздравили с 90-летием
Общество,  Фото:«Северобайкалье-инфо.24/7»
Юбилей отпраздновала Надежда Соседова

В Северо-Байкальском районе Бурятии 90-летний юбилей отметила Надежда Михайловна Соседова.

Как сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7», на жизненном пути юбиляра встречались и радости, и горести. Однако Надежда Михайловна осталась такой же доброй и обаятельной женщиной, вырастила и воспитала дочь, добросовестно работала. За свой труд она получила многочисленные грамоты и медали.

Именинницу поздравили представители трёх районных советов: депутатов, ветеранов и женщин. Юбиляру пожелали, чтобы каждый её день был проведён в отличном настроении и гармоничном состоянии души.
Бурятия юбилей долгожитель Северо-Байкальский район

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