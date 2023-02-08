Юбилей отпраздновала Надежда Соседова
В Северо-Байкальском районе Бурятии 90-летний юбилей отметила Надежда Михайловна Соседова.
Как сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7», на жизненном пути юбиляра встречались и радости, и горести. Однако Надежда Михайловна осталась такой же доброй и обаятельной женщиной, вырастила и воспитала дочь, добросовестно работала. За свой труд она получила многочисленные грамоты и медали.
Именинницу поздравили представители трёх районных советов: депутатов, ветеранов и женщин. Юбиляру пожелали, чтобы каждый её день был проведён в отличном настроении и гармоничном состоянии души.
Жительницу севера Бурятии поздравили с 90-летием
Общество, Фото:
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