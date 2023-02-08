Жительницу севера Бурятии поздравили с 90-летием

Юбилей отпраздновала Надежда Соседова



В Северо-Байкальском районе Бурятии 90-летний юбилей отметила Надежда Михайловна Соседова.



Как сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7», на жизненном пути юбиляра встречались и радости, и горести. Однако Надежда Михайловна осталась такой же доброй и обаятельной женщиной, вырастила и воспитала дочь, добросовестно работала. За свой труд она получила многочисленные грамоты и медали.



Именинницу поздравили представители трёх районных советов: депутатов, ветеранов и женщин. Юбиляру пожелали, чтобы каждый её день был проведён в отличном настроении и гармоничном состоянии души.

