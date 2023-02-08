Дети в Бурятии мастерят оригинальные кормушки для птиц





















В Бурятии сотрудники Муйского лесхоза и специалисты центра дополнительного образования детей «Созвездие» провели конкурс кормушек «Зимующим птицам – нашу заботу».Ребята вместе с родителями смастерили надёжные, красивые и необычные домики для пернатых друзей. Свои работы представили дети со всего района, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.- Дети проявили фантазию и сделали настоящие произведения искусства. Разнообразен и материал, который использовали ребята: дерево, фанера, шпагат, картон и пластиковые канистры. Нам было очень сложно выбрать победителя, потому что все кормушки очень красивые. Все ребята большие молодцы! – поделилась мастер леса Муйского лесхоза Светлана Бондаренко.После конкурса кормушки развешали в посёлке Таксимо и наполнили кормом. Птички не заставили себя долго ждать и поспешили на угощения.- Такие конкурсы очень нужны, ведь мы не только развиваем творческие навыки, но и помогаем птичкам. Вместе с папой я решил сделать прочную кормушку из железа. Основанием для кормушки послужил срез от полена, а снаружи мы украсили её рисунками, чтобы птичкам было уютно - рассказал участник конкурса Артём.Всех участников конкурса наградили грамотами и памятными призами.