Конкурс выиграла компания из Иркутска
В Бурятии завершился конкурс на лучший логотип, посвящённый празднованию столетия Кяхтинского района. В конкурсе могли принять участие художники, дизайнеры, рекламные агентства, творческие объединения, педагоги, работники сферы образования, школьники, студенты и рабочая молодёжь.
Утверждённый логотип был отобран среди работ, заявленных на конкурс. Автором проекта, одержавшего победу, стала компания из города Иркутск. Логотип будет использован во всех мероприятиях, посвящённых вековому юбилею, сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.
Автора лучшего дизайна логотипа должны наградить денежной премией в размере пять тысяч рублей.
В Бурятии утверждён логотип к столетию Кяхтинского района
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