Жители отдалённого района Бурятии займутся валянием зайцев

Окинцам предлагают собственноручно изготовить символ 2023 года
В следующую пятницу, 17 февраля, в детской районной библиотеке в окинском селе Орлик устроят мастер-класс по валянию из шерсти (возрастное ограничение – 0+). На него приглашают всех желающих. На мероприятии будут мастерить зайцев из войлока – под покровительством этого животного пройдёт 2023 год.
Поделки можно подарить друзьям или родственникам либо оставить себе. Все необходимые материалы пообещали предоставить. Участие в мастер-классе бесплатное, сообщается в вайбер-группе «Ока-инфо.24/7». Его организатор – детский эколого-туристический центр «Барс».
Концерт «Зажги свою звезду!» состоится 28 февраля в Бурятском оперном театре
Окинцам предлагают собственноручно изготовить символ 2023 года
После выздоровления они твёрдо решили вернуться на спецоперацию
В Муйском районе прошёл конкурс на лучшую кормушку
Это допуск к сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ)
На полигонах проходят боевые стрельбы
К участию в конкурсе приглашаются подростки в возрасте до 16 лет
Большинство из них пострадали от укусов собак
Чиновникам пришлось срочно её исправлять
Улан-удэнцы выбрасывают в унитазы салфетки и остатки строительных смесей
Сегодня там стартует фестиваль «Снегомэн»
После прохождения обучения выпускники должны будут отработать три года в образовательной организации
Военнослужащие вели стрельбу по целям на дальности до 1,5 тысячи метров
Машины нарушителей массово забирают на штрафстоянки
Женщина заявила, что учитель «гнобит» его и грозится испортить характеристику