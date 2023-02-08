Жители отдалённого района Бурятии займутся валянием зайцев

Окинцам предлагают собственноручно изготовить символ 2023 года





В следующую пятницу, 17 февраля, в детской районной библиотеке в окинском селе Орлик устроят мастер-класс по валянию из шерсти (возрастное ограничение – 0+). На него приглашают всех желающих. На мероприятии будут мастерить зайцев из войлока – под покровительством этого животного пройдёт 2023 год.Поделки можно подарить друзьям или родственникам либо оставить себе. Все необходимые материалы пообещали предоставить. Участие в мастер-классе бесплатное, сообщается в вайбер-группе «Ока-инфо.24/7». Его организатор – детский эколого-туристический центр «Барс».