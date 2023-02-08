На полигонах проходят боевые стрельбы
На полигонах в Бурятии проходят сборы с гранатомётчиками. Они проводят боевые стрельбы из гранатомётов РПГ-7В, осваивая стрельбу на максимальную дальность.
- Военнослужащие совершенствуют профессиональные навыки в применении штатного вооружения, в частности, выполняют задачи по ведению визуальной разведки, обнаружению, определению расстояния до целей. Основной упор при проведении практических занятий сделан на обучение военнослужащих поражению целей на максимальной прицельной дальности стрельбы гранатомёта, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Кроме того, в рамках сборов военнослужащие отработают задачи по применению гранатомётов при ведении оборонительного боя в составе подразделений.
Видео: В Бурятии гранатомётчиков обучают стрельбе на максимальную дальность
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