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В Бурятии состоялся республиканский турнир по хоккею с мячом

В Бурятии состоялся республиканский турнир по хоккею с мячом
Общество,  Фото:группа «Молодёжь Закамны»
В соревнованиях отличились команды из Закаменска

С 4 по 5 февраля в Кижингинском районе Бурятии прошёл республиканский традиционный турнир по хоккею с мячом памяти заслуженного работника просвещения РФ и РБ, отличника физической культуры и спорта РБ Валерия Манхирова .

Как сообщает группа «Молодёжь Закамны», по итогам турнира места распределились следующим образом:
Первое место – команда «Тамир» (Закаменск);
Второе место – команда «Металлург» (Закаменск);
Третье место – команда Мухоршибирского района.

В номинациях лучшими стали:
«Лучший нападающий - Евгений Тулонов («Металлург»);
«Лучший игрок» - Саян Ажитов («Тамир»);
«Лучший вратарь» - Самбу Сунграпов («Акрополь»).
Бурятия спорт хоккей с мячом турнир Кижингинский район Закаменский район

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