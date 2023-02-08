В соревнованиях отличились команды из Закаменска
С 4 по 5 февраля в Кижингинском районе Бурятии прошёл республиканский традиционный турнир по хоккею с мячом памяти заслуженного работника просвещения РФ и РБ, отличника физической культуры и спорта РБ Валерия Манхирова .
Как сообщает группа «Молодёжь Закамны», по итогам турнира места распределились следующим образом:
Первое место – команда «Тамир» (Закаменск);
Второе место – команда «Металлург» (Закаменск);
Третье место – команда Мухоршибирского района.
В номинациях лучшими стали:
«Лучший нападающий - Евгений Тулонов («Металлург»);
«Лучший игрок» - Саян Ажитов («Тамир»);
«Лучший вратарь» - Самбу Сунграпов («Акрополь»).
В Бурятии состоялся республиканский турнир по хоккею с мячом
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