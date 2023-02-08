В Бурятии состоялся республиканский турнир по хоккею с мячом

В соревнованиях отличились команды из Закаменска



С 4 по 5 февраля в Кижингинском районе Бурятии прошёл республиканский традиционный турнир по хоккею с мячом памяти заслуженного работника просвещения РФ и РБ, отличника физической культуры и спорта РБ Валерия Манхирова .



Как сообщает группа «Молодёжь Закамны», по итогам турнира места распределились следующим образом:

Первое место – команда «Тамир» (Закаменск);

Второе место – команда «Металлург» (Закаменск);

Третье место – команда Мухоршибирского района.



В номинациях лучшими стали:

«Лучший нападающий - Евгений Тулонов («Металлург»);

«Лучший игрок» - Саян Ажитов («Тамир»);

«Лучший вратарь» - Самбу Сунграпов («Акрополь»).

