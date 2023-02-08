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Раненых на СВО военных свозили на Байкал

Раненых на СВО военных свозили на Байкал
Общество,  Фото:Страница Ю. Жамбаловой во «ВКонтакте»
После выздоровления они твёрдо решили вернуться на спецоперацию

Военнослужащие, которые получили ранения в ходе проходящей на Украине специальной военной операции, недавно побывали на Байкале – в Прибайкальском районе Бурятии. О том, что они мечтают собственными глазами увидеть самое глубокое в мире озеро, рассказала на минувшей неделе уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова. Тогда омбудсмен навестила раненых в военном госпитале в Улан-Удэ.
 
Сами участники СВО живут в центральной части России и в Бурятии оказались впервые по воле судьбы. Исполнить их желание помогли заместитель министра туризма республики Баярма Цыдыпова и руководитель особой экономической зоны «Байкальская гавань» Максим Шарипов. 

- В знак благодарности за совершённые подвиги военнослужащих при защите родины местные предприниматели безвозмездно покатали их по Байкалу на судне на воздушной подушке и накормили в местном кафе. Хозяйка кафе угостила их тортом, который они забрали с собой – в госпиталь для других ребят, – написала Юлия Жамбалова на своей странице во «ВКонтакте».

Военные остались под большим впечатлением от поездки и выразили благодарность уполномоченному и всем, кто помог в осуществлении их мечты. Они уже успели познакомиться с доброжелательными жителями республики и отведали бурятское национальное блюдо – буузы.

- Военнослужащие твёрдо говорят, что после выздоровления обязательно вернутся обратно на СВО – в помощь к нашим бойцам, – добавила омбудсмен. 
военнослужащие Байкал омбудсмен

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