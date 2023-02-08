Раненых на СВО военных свозили на Байкал

После выздоровления они твёрдо решили вернуться на спецоперацию
Военнослужащие, которые получили ранения в ходе проходящей на Украине специальной военной операции, недавно побывали на Байкале – в Прибайкальском районе Бурятии. О том, что они мечтают собственными глазами увидеть самое глубокое в мире озеро, рассказала
на минувшей неделе уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова. Тогда омбудсмен навестила раненых в военном госпитале в Улан-Удэ.
Сами участники СВО живут в центральной части России и в Бурятии оказались впервые по воле судьбы. Исполнить их желание помогли заместитель министра туризма республики Баярма Цыдыпова и руководитель особой экономической зоны «Байкальская гавань» Максим Шарипов.
- В знак благодарности за совершённые подвиги военнослужащих при защите родины местные предприниматели безвозмездно покатали их по Байкалу на судне на воздушной подушке и накормили в местном кафе. Хозяйка кафе угостила их тортом, который они забрали с собой – в госпиталь для других ребят, – написала Юлия Жамбалова на своей странице во «ВКонтакте».
Военные остались под большим впечатлением от поездки и выразили благодарность уполномоченному и всем, кто помог в осуществлении их мечты. Они уже успели познакомиться с доброжелательными жителями республики и отведали бурятское национальное блюдо – буузы.
- Военнослужащие твёрдо говорят, что после выздоровления обязательно вернутся обратно на СВО – в помощь к нашим бойцам, – добавила омбудсмен.
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