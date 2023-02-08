В Забайкалье проведут чемпионат памяти бурятского шахматиста

Соревнования состоятся в Агинском округе



Чемпионат Забайкальского края по быстрым шахматам и блицу памяти Доржибалдана Мункуева пройдёт 11 и 12 февраля в селе Южный Аргалей Агинского Бурятского округа.



- Доржибалдан Мункуев – первый кандидат в мастера спорта СССР по шахматам в Агинском Бурятском автономном округе. Завоевал это звание в 1960 году на первенстве СДСО «Буревестник» в г. Владимир. Д.Ж. Мункуев являлся четырнадцатикратным чемпионом Агинского Бурятского автономного округа. С января 1987 года ежегодно проводится мемориал памяти Д. Мункуева, как главное командное соревнование года шахматистов округа, с 2009 года - Забайкальского края, - пояснили в федерации шахмат Забайкалья.



Местом проведения чемпионата станет Южно-Аргалейская средняя общеобразовательная школа. Начало соревнований запланировано на 12:00.



- Чемпионат пройдёт в двух дисциплинах «рапид» и «блиц». Цель – выявление сильнейших спортсменов в данном виде спорта и формирование сборной региона для участия во всероссийских соревнованиях, - рассказал президент федерации шахмат Забайкальского края Денис Абашеев.



Руководитель федерации добавил, что к участию допускаются все желающие команды. В составе должны быть четыре мужчины, одна женщина и один школьник, проживающие в регионе или за пределами. Победители и призёры награждаются медалями и дипломами, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.



Возрастное ограничение: 0+.



