Соревнования состоятся в Агинском округе
Чемпионат Забайкальского края по быстрым шахматам и блицу памяти Доржибалдана Мункуева пройдёт 11 и 12 февраля в селе Южный Аргалей Агинского Бурятского округа.
- Доржибалдан Мункуев – первый кандидат в мастера спорта СССР по шахматам в Агинском Бурятском автономном округе. Завоевал это звание в 1960 году на первенстве СДСО «Буревестник» в г. Владимир. Д.Ж. Мункуев являлся четырнадцатикратным чемпионом Агинского Бурятского автономного округа. С января 1987 года ежегодно проводится мемориал памяти Д. Мункуева, как главное командное соревнование года шахматистов округа, с 2009 года - Забайкальского края, - пояснили в федерации шахмат Забайкалья.
Местом проведения чемпионата станет Южно-Аргалейская средняя общеобразовательная школа. Начало соревнований запланировано на 12:00.
- Чемпионат пройдёт в двух дисциплинах «рапид» и «блиц». Цель – выявление сильнейших спортсменов в данном виде спорта и формирование сборной региона для участия во всероссийских соревнованиях, - рассказал президент федерации шахмат Забайкальского края Денис Абашеев.
Руководитель федерации добавил, что к участию допускаются все желающие команды. В составе должны быть четыре мужчины, одна женщина и один школьник, проживающие в регионе или за пределами. Победители и призёры награждаются медалями и дипломами, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
Возрастное ограничение: 0+.
В Забайкалье проведут чемпионат памяти бурятского шахматиста
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