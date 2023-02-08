Из канализации в столице Бурятии достали более десяти кубов мусора

Улан-удэнцы выбрасывают в унитазы салфетки и остатки строительных смесей







- Этот участок коллектора приходится промывать намного чаще, чем остальные, – рассказал заместитель главного инженера по водоотведению МУП «Водоканал» Сергей Перфильев. – Здесь находится самая крупная канализационная насосная станция № 6, которая принимает стоки со всего Октябрьского района. Чтобы исключить какие-либо технологические нарушения, промывка сетей проводится при соблюдении всех регламентов и графиков работ.



Для избавления канализационных труб от осадков и засоров используют специальную современную каналопромывочную машину КО-514. Способ гидродинамической промывки достаточно надёжный и экологически безвредный – он не наносит никакого ущерба городским объектам инфраструктуры и самим трубопроводам.



По словам специалистов, именно благодаря промывке коллектора повышается пропускная способность канализационных сетей и снижается риск возникновения засоров. Но, несмотря на регулярную плановую работу, специалистам всё равно приходится ежедневно устранять их. На минувшей неделе их По словам специалистов, именно благодаря промывке коллектора повышается пропускная способность канализационных сетей и снижается риск возникновения засоров. Но, несмотря на регулярную плановую работу, специалистам всё равно приходится ежедневно устранять их. На минувшей неделе их было 40 . А причина, как правило – салфетки, ткань, жир, остатки строительных смесей и другой бытовой мусор, который улан-удэнцы смывают в унитазы.



- В процессе эксплуатации в трубопроводных системах скапливаются огромное количество различных загрязнителей – остатки еды, налёт, жировые отложения, волосы, ржавчина, – перечисляет Сергей Перфильев. – В канализацию попадает много предметов, для которых она вообще не предназначена. И когда их объём достигает критической отметки, случается серьёзный засор, технологические сбои на сетях и аварии.



Только за один год на очистные сооружения «Водоканала» поступает более 12 тонн мусора, который горожане, не задумываясь, выбрасывают в канализацию. В ближайшее время сотрудники МУП проведут плановую промывку коллектора по улице Ключевская и очистку оборудования на КНС № 1 в Советском районе Улан-Удэ.



В Улан-Удэ сотрудники МУП «Водоканал» завершили промывку одного из самых больших участков канализационного коллектора – диаметром 600 миллиметров – на улице Трубачеева и сделали плановую ежегодную очистку оборудования на канализационной станции (КНС) в микрорайоне Кирзавод. С обоих объектов вывезли свыше 10 кубометров мусора.