Из канализации в столице Бурятии достали более десяти кубов мусора

Улан-удэнцы выбрасывают в унитазы салфетки и остатки строительных смесей
- Этот участок коллектора приходится промывать намного чаще, чем остальные, – рассказал заместитель главного инженера по водоотведению МУП «Водоканал» Сергей Перфильев. – Здесь находится самая крупная канализационная насосная станция № 6, которая принимает стоки со всего Октябрьского района. Чтобы исключить какие-либо технологические нарушения, промывка сетей проводится при соблюдении всех регламентов и графиков работ.
Для избавления канализационных труб от осадков и засоров используют специальную современную каналопромывочную машину КО-514. Способ гидродинамической промывки достаточно надёжный и экологически безвредный – он не наносит никакого ущерба городским объектам инфраструктуры и самим трубопроводам.
По словам специалистов, именно благодаря промывке коллектора повышается пропускная способность канализационных сетей и снижается риск возникновения засоров. Но, несмотря на регулярную плановую работу, специалистам всё равно приходится ежедневно устранять их. На минувшей неделе их было 40. А причина, как правило – салфетки, ткань, жир, остатки строительных смесей и другой бытовой мусор, который улан-удэнцы смывают в унитазы.
- В процессе эксплуатации в трубопроводных системах скапливаются огромное количество различных загрязнителей – остатки еды, налёт, жировые отложения, волосы, ржавчина, – перечисляет Сергей Перфильев. – В канализацию попадает много предметов, для которых она вообще не предназначена. И когда их объём достигает критической отметки, случается серьёзный засор, технологические сбои на сетях и аварии.
Только за один год на очистные сооружения «Водоканала» поступает более 12 тонн мусора, который горожане, не задумываясь, выбрасывают в канализацию. В ближайшее время сотрудники МУП проведут плановую промывку коллектора по улице Ключевская и очистку оборудования на КНС № 1 в Советском районе Улан-Удэ.