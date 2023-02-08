По льду Байкала пройдёт инклюзивный ледовый переход

В рамках мероприятия запланирована образовательно-развлекательная программа



25 февраля в Иркутской области состоится инклюзивный ледовый переход «Байкальский лёд 2023». 150 взрослых и детей преодолеют маршрут: посёлок Култук – город Слюдянка.



– Наша цель – привлечение внимания к проблеме принятия людей с ограниченными возможностями в социуме, новые знакомства для всех участников ледового перехода. И дети, и взрослые могут быть успешными и принимать активное участие в жизни общества, – подчёркивают организаторы.



В пути запланирована образовательно-развлекательная программа. Инструкторы по туризму проведут мастер-классы по вязанию туристических узлов, научные сотрудники расскажут о флоре и фауне Байкала, аниматоры проведут игры и споют песни под гитару. На берегу Байкала в посёлке Култук участники сфотографируются у стелы КБЖД, примут участие в развлекательных мероприятиях, отведают блюда полевой кухни.



Присоединиться к участникам ледового перехода могут все желающие. Мероприятие проводится Иркутской региональной общественной организацией инвалидов «Лотос». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Возрастное ограничение: 0+.

