2500 жителям Бурятии потребовалась помощь после опасных контактов с животными

Большинство из них пострадали от укусов собак
В республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали, как в Бурятии обстоит ситуация с бешенством. Это смертельно опасное заболевание. Инфицирование возможно после укуса заражённого животного и даже при оцарапывании и ослюнении ран и порезов на коже. Риск также есть при попадании брызг инфицированного материала (слюны) на слизистые оболочки рта, глаз и носовой полости. Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг человека, болезнь уже нельзя будет вылечить.
Каждый год к медикам после укусов животных обращается около 400 тысяч россиян, и примерно 250 000-300 000 из них требуется специфическое антирабическое лечение. В ушедшем году в РФ зарегистрировали два случая гидрофобии (бешенства), а в 2021-ом их было втрое больше – шесть.
В Роспотребнадзоре отметили: по поводу укусов, ослюнения и оцарапывания животными в 2022-м в медицинские организации обратилось более 330 тысяч человек, при этом 227 с лишним тысяч покусали собаки (68,8%). Помощь специалистов потребовалась 2530 жителям Бурятии. Большинство из них – 83,8% – тоже пострадали от псов.
На полигонах проходят боевые стрельбы
К участию в конкурсе приглашаются подростки в возрасте до 16 лет
Большинство из них пострадали от укусов собак
Чиновникам пришлось срочно её исправлять
Улан-удэнцы выбрасывают в унитазы салфетки и остатки строительных смесей
Сегодня там стартует фестиваль «Снегомэн»
После прохождения обучения выпускники должны будут отработать три года в образовательной организации
Военнослужащие вели стрельбу по целям на дальности до 1,5 тысячи метров
Машины нарушителей массово забирают на штрафстоянки
Женщина заявила, что учитель «гнобит» его и грозится испортить характеристику
С 1 марта жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей станут доступны меры социальной поддержки, соответствующие законодательству РФ
Также осуждённые смастерили ромашку
Региональный этап состоится 10 февраля
Поварам предлагают создать нечто новое, вдохновившись дарами Сибири
В республике местами до -5 градусов