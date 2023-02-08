2500 жителям Бурятии потребовалась помощь после опасных контактов с животными

Большинство из них пострадали от укусов собак





В республиканском управлении Роспотребнадзора рассказали, как в Бурятии обстоит ситуация с бешенством. Это смертельно опасное заболевание. Инфицирование возможно после укуса заражённого животного и даже при оцарапывании и ослюнении ран и порезов на коже. Риск также есть при попадании брызг инфицированного материала (слюны) на слизистые оболочки рта, глаз и носовой полости. Вирус начинает постепенно подниматься по нервным окончаниям в центральную нервную систему. Если он поразит мозг человека, болезнь уже нельзя будет вылечить.Каждый год к медикам после укусов животных обращается около 400 тысяч россиян, и примерно 250 000-300 000 из них требуется специфическое антирабическое лечение. В ушедшем году в РФ зарегистрировали два случая гидрофобии (бешенства), а в 2021-ом их было втрое больше – шесть.В Роспотребнадзоре отметили: по поводу укусов, ослюнения и оцарапывания животными в 2022-м в медицинские организации обратилось более 330 тысяч человек, при этом 227 с лишним тысяч покусали собаки (68,8%). Помощь специалистов потребовалась 2530 жителям Бурятии. Большинство из них – 83,8% – тоже пострадали от псов.