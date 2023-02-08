В парках Улан-Удэ отпразднуют Масленицу

Гостей праздника ждут традиционные забавы и игры



В парках столицы Бурятии уже полным ходом идёт подготовка к Масленичной неделе, которая начнётся 20 февраля и завершится 26 февраля Прощёным воскресеньем.



В парках имени Д.Ж. Жанаева, С.Н. Орешкова и «Юбилейный» гостей ждут традиционные масленичные забавы и игры: колка дров, готовка блинов на скорость, бои мешками, катание на печи и прочие забавы. Также гости парка смогут сделать снимки на память в специальных фотозонах.



25 февраля Масленицу отпразднуют в парке им. Д.Ж. Жанаева, 26 февраля – в парках им. С.Н. Орешкова и «Юбилейный». Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



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