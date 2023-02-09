На ней покажут изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества
В преддверии национального праздника Сагаалган в Агинском Бурятском округе пройдёт традиционная выставка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества «Мастера Аги». Торжественное открытие состоится 10 февраля в Агинском театре «ДалиТЭ», начало в 12:00 часов.
В рамках выставки будет работать ярмарка сувенирной и подарочной продукции «Сагаалганай бэлэгүүд».
- Выставка продлится до 28 февраля 2023 года. Спешите окунуться в яркий мир творчества и красоты, - сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение: 6+.
В Аге откроется выставка мастеров округа
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