В Аге откроется выставка мастеров округа

На ней покажут изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества



В преддверии национального праздника Сагаалган в Агинском Бурятском округе пройдёт традиционная выставка народных художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества «Мастера Аги». Торжественное открытие состоится 10 февраля в Агинском театре «ДалиТЭ», начало в 12:00 часов.



В рамках выставки будет работать ярмарка сувенирной и подарочной продукции «Сагаалганай бэлэгүүд».



- Выставка продлится до 28 февраля 2023 года. Спешите окунуться в яркий мир творчества и красоты, - сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение: 6+.

