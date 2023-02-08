В Забайкалье попрощались с известной художницей

Общество, Фото: Забайкальский краевой художественный музей

В Чите ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ



На 80-м году жизни в Чите скончалась известная забайкальская художница и педагог, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель культуры и искусства Читинской области. Прощание с ней прошло 6 февраля.



Людмила Выходцева родилась на станции Новая тогда ещё Читинской области в 1943 году. Сама она вспоминала, что рисовать начала в детском доме. Заметила талант девочки и помогла в начинаниях ей воспитательница. После школы Людмила Ивановна отправилась в Иркутское художественное училище, которое окончила в 1964. Уже в 1973 году она окончила известное высшее художественное училище имени В.И. Мухиной в Ленинграде.



Спустя несколько лет Людмила Выходцева была в числе тех, кто открывала при Читинском музыкальном училище художественно-графическое отделение. Уже после она начала преподавать в центральной детской художественной школе.



Работала художница в области декоративно-прикладного искусства, отдавая предпочтение батику. В своих работах она отражала природу и историю Забайкальского края, а также тему космоса. Во время своей творческой деятельности она освоила плетение и ткачество (макраме, мини-гобелен), работала в акварели, пастели и обращалась к живописи и экспериментам в монотипии. Произведения Людмилы Выходцевой хранятся в музеях Читы, Иркутска, частных коллекциях.



Её персональные выставки проходили в Чите (1994, 1999, 2000), Санкт-Петербурге (2000), Иркутске (2000, 2001), Выборге (2000), а также Зеленограде (2000). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.

