В Чите ушла из жизни заслуженный работник культуры РФ
На 80-м году жизни в Чите скончалась известная забайкальская художница и педагог, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель культуры и искусства Читинской области. Прощание с ней прошло 6 февраля.
Людмила Выходцева родилась на станции Новая тогда ещё Читинской области в 1943 году. Сама она вспоминала, что рисовать начала в детском доме. Заметила талант девочки и помогла в начинаниях ей воспитательница. После школы Людмила Ивановна отправилась в Иркутское художественное училище, которое окончила в 1964. Уже в 1973 году она окончила известное высшее художественное училище имени В.И. Мухиной в Ленинграде.
Спустя несколько лет Людмила Выходцева была в числе тех, кто открывала при Читинском музыкальном училище художественно-графическое отделение. Уже после она начала преподавать в центральной детской художественной школе.
Работала художница в области декоративно-прикладного искусства, отдавая предпочтение батику. В своих работах она отражала природу и историю Забайкальского края, а также тему космоса. Во время своей творческой деятельности она освоила плетение и ткачество (макраме, мини-гобелен), работала в акварели, пастели и обращалась к живописи и экспериментам в монотипии. Произведения Людмилы Выходцевой хранятся в музеях Читы, Иркутска, частных коллекциях.
Её персональные выставки проходили в Чите (1994, 1999, 2000), Санкт-Петербурге (2000), Иркутске (2000, 2001), Выборге (2000), а также Зеленограде (2000). Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
В Забайкалье попрощались с известной художницей
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