Улан-удэнцы высмеяли посвящённый Сагаалгану баннер с грубой ошибкой

Чиновникам пришлось срочно её исправлять
На днях в местном паблике zloi_03 во «ВКонтакте» разместили фото, сделанное около одного из крупных торгово-развлекательных центров Улан-Удэ. На снимке – баннер, посвящённый сразу двум праздникам, которые в ближайшее время отметит Бурятия – Сагаалгану (наступит 21 февраля) и Масленице (будет 20-го).
Вместе с поздравительными надписями на растяжке красовалась надпись «Традиции объединяют!». Жители бурятской столицы обратили внимание, что во второе слово закралась грубая орфографическая ошибка. После «Д» вместо «И» написали «Е».
Участники сообщества в комментариях подивились такой безграмотности. А некоторые заявили, что виной всему – гаджеты. Мол, с ними люди «совсем отупели». Кто-то считает, что вся ответственность лежит на рекламном агентстве, где печатали баннер. «Жертвы ЕГЭ», «Поколение ЕГЭ пишет рекламу», – резюмировали улан-удэнцы.
Вскоре на ситуацию отреагировали в администрации Октябрьского района. Её представители обратились в комитет по архитектуре и градостроительству мэрии, чтобы выяснить, согласовывали ли там баннер с ошибкой. Накануне утром его заменили.
- Ещё раз благодарим за бдительность и оперативность. Вместе мы делаем наш район лучше, – обратились в райадминистрации к горожанам.
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