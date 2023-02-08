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В Улан-Удэ любители парковаться где попало лишаются своих автомобилей

В Улан-Удэ любители парковаться где попало лишаются своих автомобилей
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Машины нарушителей массово забирают на штрафстоянки

Накануне сотрудники комитета по транспорту городской администрации и представители ГИБДД устроили совместный рейд – они выявляли автомобилистов, которые не соблюдают правила парковки. В центре Улан-Удэ, на улице Коммунистическая, зафиксировали сразу шесть таких нарушений. В итоге три машины увезли на штрафстоянку.

На владельцев автомобилей составили протоколы по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ («Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств»), рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Улан-Удэ Анна Малых. Теперь каждому из них придётся раскошелиться на тысячу рублей. 

Подробную информацию об эвакуированном транспортном средстве улан-удэнцы могут узнать, позвонив в дежурную часть ГИБДД по телефону 8 (3012) 29-29-02. Жителей бурятской столицы просят не оставлять свои авто на проезжей части. Только так можно избежать штрафов и ДТП из-за ограниченной видимости и маневренности.
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