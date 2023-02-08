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В улан-удэнской колонии отпраздновали День ромашки

В улан-удэнской колонии отпраздновали День ромашки
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Также осуждённые смастерили ромашку

В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ прошли мероприятия в рамках празднования Всемирного дня ромашки.

Для осуждённых провели познавательную лекцию на тему: история возникновения «Дня ромашки», а для осуждённых входящих в состав кружка рукоделия организован мастер-класс по изготовлению цветка.

- Воспитательный отдел колонии-поселения организовывает и проводит для осуждённых учреждения мероприятия, приуроченные празднованию новых или забытых праздничных дней, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

УФСИН

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