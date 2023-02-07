Счета участника СВО из Бурятии арестовали из-за долга по алиментам

В ситуацию пришлось вмешаться детскому омбудсмену







Жительница республики заявила, что никаких долгов у супруга быть не может, поскольку он постоянно поддерживал своих детей материально и исправно перечислял средства на их содержание. В этот же день уполномоченный организовала для женщины личный приём в УФССП. Жена военнослужащего встретилась и пообщалась с руководителем службы судебных приставов.



Приставы-исполнители уже запросили у работодателя данные об уплаченных ранее алиментах для корректного перерасчёта задолженности. Все аресты со счетов участника СВО сняли, а взыскания приостановили.



Кроме того, Наталья Ганькина взяла под контроль ситуацию с многодетной семьёй, где воспитывается пятеро ребятишек. Самому старшему из них – 17 лет. Подростка по каким-то причинам оставили без горячего питания.



- Мы инициировали проверку. Будет дана оценка существующим нормативным актам по питанию детей, чтобы восстановить право на него ребёнка из многодетной семьи, – заверила детский омбудсмен.



Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина рассказала, что в конце января к ней обратилась жена участника специальной военной операции на Украине. Женщина сообщила: банковские счета её мужа арестовали из-за долга по алиментам на детей от первого брака, хотя те уже являются совершеннолетними.