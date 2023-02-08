В республике местами до -5 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -10,-15, местами до -5, по северу при облачности -16,-21.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура днём -12,-14.
В Бурятии преимущественно без осадков
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Общество, 08.02.2023
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