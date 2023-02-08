В Бурятии преимущественно без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В республике местами до -5 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 8 февраля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -10,-15, местами до -5, по северу при облачности -16,-21.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура днём -12,-14.

