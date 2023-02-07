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Улан-удэнец взыскал с работодателя компенсацию вреда за профзаболевание

Улан-удэнец взыскал с работодателя компенсацию вреда за профзаболевание
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работая много лет на предприятии, мужчина утратил профессиональную работоспособность на 30 процентов

Судебные приставы помогли улан-удэнцу взыскать с работодателя компенсацию морального вреда за профессиональное заболевание.

- Мужчина много лет трудился на одном из республиканских заводов. Из-за несоблюдения на рабочем месте санитарных правил и норм в воздух попадали вредные вещества. Они и стали причиной подрыва здоровья, а впоследствии получения хронической болезни. Медико-социальная экспертная комиссия подтвердила наличие у мужчины профессионального заболевания и установила степень утраты профессиональной трудоспособности на 30%. Теперь пострадавшему требуется постоянное наблюдение у врачей, прием лекарств и прохождение медицинских процедур, - сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

Но свои интересы рабочему пришлось отстаивать в суде. Суд, изучив материалы дела, встал на сторону истца и обязал работодателя выплатить ему 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

- Работодатель не исполнил решение суда в отведенные сроки, поэтому служба судебных приставов помимо прочих мер принудительного исполнения вынесла запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств предприятия. В итоге должник оплатил полностью всю задолженность, денежные средства направлены пострадавшему, - рассказал о принятых мерах главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов.

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