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Жители Бурятии опять спорят в соцсетях из-за математического примера

Жители Бурятии опять спорят в соцсетях из-за математического примера
Общество,  Фото:vk.com/atvnews
Они разделились на два противоположных лагеря

Несколько недель назад в Интернете разгорелись жаркие споры вокруг обычной, на первый взгляд, арифметической задачки из школьного учебника. Сначала её выложили в группе одной из зарубежных соцсетей. Под публикацией оставили более 60 тысяч комментариев, но определиться с правильным ответом там так и не смогли. У кого-то получалось «4», у других – «1». И все упрекали друг друга в незнании элементарных правил.

По условиям задачи, требовалось выполнить несколько математических действий – вычитание, деление и умножение. Вопрос заключался лишь в том, в какой последовательности – оттого и начались споры. Не остались в стороне и жители Бурятии. 
 
А недавно в соцсетях всплыл ещё один каверзный пример по математике со скобками, который ещё год назад опубликовали в одной из учительских групп. Автор записи утверждал, что его ученики перессорились, пока пытались найти решение: у кого-то выходило  «1», у кого-то – «9».

Бурная дискуссия разгорелась в официальных аккаунтах телекомпании АТВ. Правда, если в прошлый раз наши земляки не удержались от взаимных подколов, в этот раз обсуждение получилось довольно цивилизованным, но к единому мнению пользователи так и не пришли.

соцсети

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