Правообладателям выданы предостережения
В январе 2023 года в Иволгинском районе Бурятии сотрудники Россельхознадзора обнаружили пять земельных участков сельскохозяйственного назначения, заросших кустами и деревьями. В том числе и на мелиоративных каналах.
- Закон о мелиорации земель обязывает граждан, которые эксплуатируют мелиоративные системы, содержать их в надлежащем состоянии и принимать меры по предупреждению их повреждения. Ответственность за повреждение мелиоративной системы предусмотрена ч. 2 ст. 10.10 КоАП РФ, которая влечёт наложение административного штрафа, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Правообладателям земельных участков выданы предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства.
В Бурятии обнаружили пять сельхозучастков, заросших деревьями
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