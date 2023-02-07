В Бурятии обнаружили пять сельхозучастков, заросших деревьями

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Правообладателям выданы предостережения



В январе 2023 года в Иволгинском районе Бурятии сотрудники Россельхознадзора обнаружили пять земельных участков сельскохозяйственного назначения, заросших кустами и деревьями. В том числе и на мелиоративных каналах.



- Закон о мелиорации земель обязывает граждан, которые эксплуатируют мелиоративные системы, содержать их в надлежащем состоянии и принимать меры по предупреждению их повреждения. Ответственность за повреждение мелиоративной системы предусмотрена ч. 2 ст. 10.10 КоАП РФ, которая влечёт наложение административного штрафа, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Правообладателям земельных участков выданы предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства.

