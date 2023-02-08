Поварам предлагают создать нечто новое, вдохновившись дарами Сибири
С 1 по 31 марта в Иркутской области состоится гастрономический фестиваль «Ешь! Люби! Байкал!». Запланирован ряд концептуальных мероприятий, направленных на продвижение современной российской кухни в Байкальском регионе и позиционирование Восточной Сибири на гастрономической карте страны.
Шеф-повара ресторанов-участников разработают тематические дегустационные сеты, которые будут представлены гостям в рамках специального меню. Фестивальные предложения должны включать авторские блюда, в состав которых входят фермерские продукты, рыба, дичь, дикоросы. В процессе приготовления могут быть использованы как традиционные, так и современные кулинарные техники и специальное оборудование.
– В рамках фестиваля «Ешь! Люби! Байкал!» у каждого повара есть возможность показать современную интерпретацию давно известных блюд или создать нечто новое, вдохновившись дарами Сибири, – отмечают организаторы.
Представителям ресторанов, желающих принять участие в фестивале, необходимо до 27 февраля оставить заявку на сайте фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Иркутская область примет фестиваль «Ешь! Люби! Байкал!»
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