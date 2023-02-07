Виктории Невьянцевой доверили бежать последний этап в эстафете
С 1 по 5 февраля в тренировочном центре «Раубичи» в Минске (Беларусь) прошёл международный турнир по лыжным гонкам «Кубок содружества».
В составе сборной юниорской команды России выступала 18-летняя спортсменка из Бурятии Виктория Невьянцева. Она завоевала серебряную медаль на смешанной эстафете 4 по 5 км.
- В последний соревновательный день проводилась смешанная эстафета 4 по 5 км (2 юноши и 2 девушки), в которой приняло участие семь команд. Виктория Невьянцева была заявлена во вторую команду сборной России. Выступая последней, наша спортсменка показала лучшее время на этапе. Виктория сократила разрыв, и буквально одной десятой доли секунды не хватило до победы, - рассказали в спортивной школе олимпийского резерва Гусиноозёрска.
Также спортсменка из Бурятии неплохо выступила в личном зачёте: в спринтерской гонке и гонке свободным стилем на дистанции 10 км она заняла пятое и шестое место соответственно.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Виктория отличилась на чемпионате Дальневосточного и Сибирского федеральных округов в городе Кемерово. Там она завоевала серебряную медаль в эстафете и бронзовую в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем.
Лыжница из Бурятии завоевала серебро на соревнованиях в Минске
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