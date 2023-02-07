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В Улан-Удэ запустили ещё несколько новых автобусов

В Улан-Удэ запустили ещё несколько новых автобусов
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Два ПАЗика ходят по сокращённому маршруту

К уже имеющимся 75 автобусам парка МУП «Городские маршруты», которые курсируют в столице Бурятии, добавили ещё 12  средней и большой вместимости. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

На маршрут № 92 вышли два ПАЗа, которые ходят по укороченной схеме. В городе также появились по два муниципальных автобуса № 21а, 59 и 95.

Больше транспортных единиц – по две – также стало на маршрутах № 1, 3 и 10. Эти автобусы они работают по двухсменному графику – с 7 утра и до 23:00.
автобус транспорт

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