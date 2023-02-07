Работы завершатся 31 августа
В 2023 году Хоринский район Бурятии отмечает столетний юбилей. Подарком к юбилею станет капитальный ремонт районного дома культуры.
- Участие нашего дома культуры в федеральной программе «Культурная среда» предоставляет возможность капитального ремонта, необходимого для осуществления полноценной деятельности кинотеатра и районного координационного центра народного творчества. Ремонтные работы включают в себя ремонт подвальных помещений, служебных помещений, кровельной системы, отопительной системы, фойе первого и второго этажей, зрительного зала. Также подразумевается проведение санузла для посетителей, гардеробная, обшивка здания высокотехнологичными материалами и приведение в современный эстетический вид внешнего облика здания, - поделился начальник Хоринского управления культуры Эрдэм Жамсаранов.
На капитальный ремонт районного дома культуры в селе Хоринск будут направлены средства в размере 34 миллиона 52 тысячи 553 рубля. Площадь объекта составляет 1447,3 кв. м, количество мест – 270. Работы должны начаться 1 февраля, а завершиться 31 августа этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.
К юбилею района Бурятии отремонтируют дом культуры
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